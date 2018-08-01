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01.08.2018, 07:48

Фатальная поездка журналистов росСМИ к ЧВК в Африку: подробности

Фатальная поездка журналистов росСМИ к ЧВК в Африку: подробности - Фото
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Детали смертельной командировки убитых в Центральной Африке Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко - сотрудников российских РФ

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Обнаруженные убитыми в Центральноафриканской Республике представители росСМИ за несколько дней до гибели хотели побывать на базе ЧВК Вагнера в поместье Беренго, но их туда не пустили, потребовав "аккредитацию местного Минобороны". Об этом рассказала российскому каналу Дождь их коллега, замглавред "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова.

Это произошло 29 июля - на следующий день после прибытия в ЦАР. После этого двое полицейских встретили россиян у отеля и потребовали взятку в $100-120 из-за "незаконного использования съемочной аппаратуры". Им заплатили.

По словам сотрудницы издания российского оппозиционера Михаила Ходорковского, 30 июля они поехали на встречу с фиксером - консультантом из миссии ООН по имени Мартин — за 400 км от столицы ЦАР, с водителем, которого рекомендовал этот человек.

С собой у россиян было около $8,5 тысячи наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры.

Водитель заявил, что дорога плохая и поездка может затянуться на 1,5 дня также из-за блокпостов, а другие люди предупреждали: лучше поехать с утра, а не в ночь.

По словам заммэра города Сибю, россиян якобы обстреляли из засады в кустах с целью ограбления. Их остановили "около 10 человек в тюрбанах, которые разговаривали на арабском языке". По словам выжившего водителя автомобиля, это произошло вечером, когда они находились в 23 км от города.

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31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора. Их тела нашли в 23 км от города Сибут. О присутствии ЧВК в ЦАР писали некоторые росСМИ. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, компания конкурировала с новой ЧВК "Патриот", связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений. 

Место происшествия на карте страны:

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Теги: чвк вагнера, убийство, журналисты, цар, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко
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