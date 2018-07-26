Фото дня: ракета SpaceX взлетает над океаном тумана и облаков

25 июля со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии американская космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9.
Поскольку во время ночного старта космодром был окутан плотным туманом, а вокруг были низкие тучи, запуск выглядел с земли не так эффектно, как обычно.
При этом фотограф Sam Sun, который сотрудничает с NASA, с высоты несколько километров из самолета сделал впечатляющие снимки, как ракета пронзает облачное "одеяло" и уходит выше.
Все фото можно увеличить по клику:
Практически идентичное фото было сделано в мае при старте ракеты миссии Mars InSight:
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Оцените габариты маршевой ступени, которую после запусков возвращают на плавуючую или наземную платформы (фото - @sciencetripper, @marcuscote_photo):