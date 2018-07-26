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26.07.2018, 08:53

Фото дня: ракета SpaceX взлетает над океаном тумана и облаков

Фото дня: ракета SpaceX взлетает над океаном тумана и облаков - Фото
След в небе после запуска ракеты (фото - пресс-служба SpaceX)

Вчера компания Илона Маска успешно вывела на околоземную орбиту десяток коммуникационных спутников Iridium

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25 июля со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии американская космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9.

Поскольку во время ночного старта космодром был окутан плотным туманом, а вокруг были низкие тучи, запуск выглядел с земли не так эффектно, как обычно.

При этом фотограф Sam Sun, который сотрудничает с NASA, с высоты несколько километров из самолета сделал впечатляющие снимки, как ракета пронзает облачное "одеяло" и уходит выше.

Все фото можно увеличить по клику:

Практически идентичное фото было сделано в мае при старте ракеты миссии Mars InSight:

Смотрите также: SpaceX установили рекорд, запустив массивный спутник: видео

Оцените габариты маршевой ступени, которую после запусков возвращают на плавуючую или наземную платформы (фото - @sciencetripper, @marcuscote_photo):

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, запуск, ракета, фото дня
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