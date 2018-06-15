Франция готова принять беженцев с судна Aquarius, но выборочно

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На борту Aquarius находятся 629 нелегальных мигрантов. Какому количеству из них будет предоставлено убежище, пока неизвестно

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Франция готова принять беженцев со спасательного судна Aquarius организации SOS Méditerranée, направляющегося в порт Валенсии на востоке Испании. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем, передает Deutsche Welle.

Речь идет о тех беженцах, которые отвечают "критериям, прописанным в законодательстве", пояснили во французском МИД. Окончательному решению будут предшествовать необходимые проверки, которые возьмут на себя сотрудники французского ведомства по делам беженцев, действующего на территории Испании.

Как ожидается, судно прибудет в порт Валенсии 16 июня. На борту Aquarius находятся 629 нелегальных мигрантов. Какому количеству из них будет предоставлено убежище, пока неизвестно.

Ранее судно отказались принять Италия и Мальта. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал безотлагательно спасти людей, терпящих бедствие в Средиземном море, отметив, что вопрос об ответственности и распределении этих мигрантов между странами ЕС можно будет решить впоследствии.

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Ранее сообщалось, что глава МВД Италии Маттео Сальвини намерен выслать из страны около 500 тысяч нелегальных мигрантов.