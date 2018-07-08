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08.07.2018, 20:44

Франция приняла закон против фейков: лоббисты Кремля возмущены

Франция приняла закон против фейков: лоббисты Кремля возмущены - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Французский парламент одобрил закон о борьбе с фейковыми новостями

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Парламент Франции проголосовал за закон о борьбе с фейковыми новостями, который позволит судам решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов, или должны быть удалены. Об этом пишет Politico.

Согласно сообщению, кандидаты на выборах смогут подать через суд добиться удаления противоречивых новостных сообщений в период выборов и заставить Facebook и Twitter раскрыть источник финансирования рекламного контента.

Министр культуры Франсуаз Ниссен назвала этот закон "ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии".

Депутат Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии раскритиковал закон и считает, что он предназначен для того, "чтобы запретить Russia Today и Sputnik".

Отмечается, что закон может быть оспорен Конституционным Советом Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.

Высшый наблюдательный совет радио и телевидения получит новые полномочия, такие как возможность препятствовать, приостанавливать или прекращать трансляцию программ телеканалов, контролируемых иностранным государством.

26 апреля в ЕС заявили, что будут следить за социальными сетями, чтобы онлайн-платформы не распространять фейковые новости.

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Теги: выборы, франция, фейк, пропаганда
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