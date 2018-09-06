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06.09.2018, 14:50

Франция ударит по объектам Асада в случае применения химоружия

Франция ударит по объектам Асада в случае применения химоружия - Фото
Франсуа Лекоинтре (фото - скриншот с видео)

Главнокомандующий французской армии заявил, что его силы готовы к удару и могут привлечь союзников

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Сегодня, 6 сентября, главнокомандующий армии Франции Франсуа Лекоинтре заявил, что его силы готовы ударить по объектам режима Башара Асада в случае применения химическое оружие во время ожидаемого наступлении на последнее убежище повстанцев в сирийской провинции Идлиб. Об этом передает Reuters.

Французский генерал сообщил, что есть признаки того, что Асад с помощью РФ планируют завершить наступление в Идлибе до конца года. Также он сказал, что последние очаги террористов Исламское государство в Сирии и Ираке намерены зачистить до конца осени. 

"Мы готовы нанести удары, если будет применено химическое оружие. Они (удары - ред.) могут проводиться на национальном уровне, но в наших интересах сделать это с как можно большим количеством партнеров", - отметил Лекоинтре. 

Читайте также: Россия начала бомбить последние повстанческие территории в Сирии

25 августа СМИ сообщили, что США предупредили Россию о готовности к активным военным действиям против Сирии, если Башар Асад снова использует химическое оружие.

28 августа Россия развернула у берегов Сирии ударную флотилию. Накануне Кремль заявил, что США готовят там инсценировку химической атаки и наращивают количество носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. Пентагон в свою очередь заявления РФ о наращивании военного присутствия в Средиземноморье назвал "не более чем пропагандой".

7 сентября в Тегеране состоится встреча лидеров Турции, Ирана и РФ, на которой будет решаться судьба северо-запада Сирии.

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Теги: удар по сирии, Россия, химическое оружие, Сирия, башар асад, франция, Идлиб, Франсуа Лекоинтре, французская армия
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