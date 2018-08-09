Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 15:36

Французские крестьяне будут испытывать Hyperloop

Французские крестьяне будут испытывать Hyperloop - Фото
Фото: Hyperloop One

В департаменте Верхняя Вьенна построят 3-километровую тестовую площадку

Реклама
Реклама

На юго-западе Франции в департаменте Верхняя Вьенна возле села Лимузен коммуны Дру построят тестовую площадку скоростного поезда Hyperloop, который способен развивать скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщает franceinfo.

3-километровый тестовый трек для проекта Hyperloop разработал канадский стартап Transpod.

Трек для испытаний состоит из трубчатых опор, которые образуют конструкцию длиной три километра. Его планируется возвести вдоль бывшей железнодорожной линии, которая сейчас не используется.

Hyperloop состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна двигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей. Сейчас существует несколько тестовых треков. Наибольшая скорость, которую удалось достичь во время опытов - пока не превышает 500 км/ч.

Работа в коммуне Дру начнется в этом году. Проект стоимостью 21 млн евро на 100% финансируется частными инвесторами.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Hyperloop, франция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Франция приняла закон против фейков: лоббисты Кремля возмущены
Мир Франция приняла закон против фейков: лоббисты Кремля возмущены
К 2020 году в ОАЭ появится первый скоростной коридор Hyperloop
Мир К 2020 году в ОАЭ появится первый скоростной коридор Hyperloop
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 