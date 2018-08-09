Французские крестьяне будут испытывать Hyperloop

Фото: Hyperloop One

commenthover

В департаменте Верхняя Вьенна построят 3-километровую тестовую площадку

Реклама

Реклама

На юго-западе Франции в департаменте Верхняя Вьенна возле села Лимузен коммуны Дру построят тестовую площадку скоростного поезда Hyperloop, который способен развивать скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщает franceinfo.

3-километровый тестовый трек для проекта Hyperloop разработал канадский стартап Transpod.

Трек для испытаний состоит из трубчатых опор, которые образуют конструкцию длиной три километра. Его планируется возвести вдоль бывшей железнодорожной линии, которая сейчас не используется.

Hyperloop состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна двигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей. Сейчас существует несколько тестовых треков. Наибольшая скорость, которую удалось достичь во время опытов - пока не превышает 500 км/ч.

Работа в коммуне Дру начнется в этом году. Проект стоимостью 21 млн евро на 100% финансируется частными инвесторами.