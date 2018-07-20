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20.07.2018, 16:21

ФСБ лютует: в Роскосмосе утечка данных о гиперзвуковых ракетах РФ

ФСБ лютует: в Роскосмосе утечка данных о гиперзвуковых ракетах РФ - Фото
Фото: скриншот видео

Проверяют около десятка людей из космической отрасли на предмет возможного сотрудничества с западными спецслужбами

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В головной научной организации Роскосмоса Центральном научно-исследовательском институте машиностроения утром 20 июля начались обыски. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные пресс-службы Роскосмоса и собственные источники. 

ФСБ расследует дело о госизмене и возможной передаче сведений о гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

По информации источников, обыски также проводятся в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Как сообщает издание, ФСБ проверяет около десятка людей из космической отрасли на предмет возможного сотрудничества с западными спецслужбами.

Предполагается, что сведения под грифом "Совершенно секретно" в российских гиперзвуковых проектах были намеренно переданы иностранным спецслужбам.

"Речь об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющей космической программы", - сказал источник.

Собеседник издания предположил, что последствия утечки будут беспрецедентными: "Полетят многие головы и одними увольнениями дело точно не завершится".

О гиперзвуковом оружии в марте говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он рассказал о гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал", способной развивать скорость 10 махов (около 12 тысяч км/ч), преодолеть расстояние до 2 тысяч километров, нести ядерные и обычные боеприпасы.

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Теги: утечка данных, фсб, шпионаж, гиперзвуковая ракета, роскосмос
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