Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 20:17

Генассамблея ООН призвала вывести из Приднестровья войска РФ

Генассамблея ООН призвала вывести из Приднестровья войска РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина

Реклама
Реклама

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает Deschide.

Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались.

Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина.

"Присутствие российских войск и боеприпасов на территории Республики Молдова без её согласия несовместимо не только с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью и нейтралитетом, но и с международным правом и положениями Устава ООН", - отметил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

Министр также подчеркнул, что проект не следует рассматривать как недружественный жест против другой страны.

Представитель РФ в ООН выразил сожаление в связи с решением Генассамблеи ООН, заявив, что "Россия - гарант мира и стабильности в регионе".

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: приднестровье, Молдова, вывод российских войск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Одессе пьяная женщина на Jaguar разбила сразу пять машин - фото
Происшествия В Одессе пьяная женщина на Jaguar разбила сразу пять машин - фото
Если бы не агрессия РФ, Альянс не укреплял бы присутствие - НАТО
Политика Если бы не агрессия РФ, Альянс не укреплял бы присутствие - НАТО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 