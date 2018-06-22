Генассамблея ООН призвала вывести из Приднестровья войска РФ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина

Реклама

Реклама

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает Deschide.

Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались.

Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина.

"Присутствие российских войск и боеприпасов на территории Республики Молдова без её согласия несовместимо не только с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью и нейтралитетом, но и с международным правом и положениями Устава ООН", - отметил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

Министр также подчеркнул, что проект не следует рассматривать как недружественный жест против другой страны.

Представитель РФ в ООН выразил сожаление в связи с решением Генассамблеи ООН, заявив, что "Россия - гарант мира и стабильности в регионе".