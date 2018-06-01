Генерал КНДР привез в Вашингтон письмо Ына Трампу – Reuters

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фотоколлаж - KOCIS / Getty Images)

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Детали послания северокорейского лидера президенту США пока неизвестны

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Один из ближайших помощников Ким Чен Ына, северокорейский генерал Ким Ён Чоль, который сейчас находится с визитом в США, передаст американской стороне письмо лидера КНДР президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня, 1 июня, Чоль с делегацией посетит Белый дом. В среду, 30 мая, в администрации Трампа отметили, что детали этой встречи "все еще прорабатываются". Пока неясно, примет ли Чоля сам президент США. Также неизвестно, что написал Ын в письме Трампу, однако это послание дает надежду на то, что отложенная встреча двух лидеров в Сингапуре все-таки состоится.

Последний раз официальный представитель Пхеньяна посещал Белый дом в 2000 году. Тогда президент Билл Клинтон встретился с северокорейским военачальником Чо Мён Роком, который передал ему письмо от тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира.

29 мая 2018 года Чоль, которому формально запрещен въезд в США, вылетел в Штаты на переговоры с руководством страны насчет саммита 12 июня в Сингапуре. 31 мая он встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Майклом Помпео.