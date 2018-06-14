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14.06.2018, 21:38

Генпрокурор Нью-Йорка судится с благотворительным фондом Трампа

Генпрокурор Нью-Йорка судится с благотворительным фондом Трампа - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Фонд обвиняют в финансировании предвыборной кампании действующего презудента США

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд заявила, что подала в суд на частный благотворительный фонд президента США Дональда Трампа, обвинив его в "постоянных незаконных действиях". Об этом сообщает Радио Свобода.

В процессе, объявленном Андервуд 14 июня, утверждается, что фонд Трампа нарушил государственный и федеральный законы, используя некоторые активы, чтобы оплатить юридические обязательства Трампа и поддержать его президентскую кампанию.

Этот иск направлен на ликвидацию благотворительного фонда в Нью-Йорке.

Трамп назвал судебный процесс "смешным", коварством "подлых демократов из Нью-Йорка" и заявил в Twitter, что не пойдет на уступки.

Этот процесс является последним из числа правовых проблем для Трампа и его партнеров, количество которых растет.

Уголовное расследование, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер, изучает взаимодействие между сотрудниками Трампа и российскими чиновниками. Среди тех, кто был обвинен, бывший менеджер кампании Трампа и его первый советник по национальной безопасности.

Трамп также сталкивается с жалобами и другими гражданскими исками от двух женщин, которые утверждают, что они вступали в связь с Трампом, прежде чем он стал президентом, и получили много денег за то, чтобы не раскрывать эту информацию.

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Теги: дональд трамп, благотворительный фонд, нью-йорк
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