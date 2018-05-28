Генсек НАТО возложил на РФ ответственность за гибель рейса MH17

Йенс Столтенберг

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Столтенберг назвал Россию одной из самых больших проблем безопасности для стран НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 в Донбассе, передает Deutsche Welle.

Падение лайнера стало прямым следствием агрессии России против Украины, заявил глава альянса в понедельник, 28 мая, в Варшаве.

Столтенберг назвал "все более напористую " Россию одной из самых больших проблем безопасности для стран НАТО. Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО будет противостоять этим вызовам, сочетая политический диалог и военное сдерживание.

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24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.