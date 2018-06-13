Генсек ООН едет в РФ на футбол и встречу с Путиным

Антониу Гутерреш

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Гутерреш также планирует пообщаться с Лавровым и патриархом Кириллом

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на следующей неделе поедет в Россию, где намерен провести встречу с президентом Владимиром Путиным и посетить матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Гутерреш будет находиться в России 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой РПЦ патриархом Кириллом.

Генсек ООН также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией (Гутерреш был премьером этой страны) и Марокко.

По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.

12 июня сообщалось, что Финляндия присоединилась к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чм-2018. Соответствующую резолюцию могут принять 14 июня. Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания, Исландия и Австралия.

7 июня сообщалось, что ФИФА не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.