Германия согласилась принять 50 беженцев с судна Aquarius

Фото: gettyimages.com

commenthover

На борту находятся более 140 спасенных в Средиземном море беженцев

Реклама

Реклама

Германия намерена принять до 50 беженцев со спасательного судна Aquarius. Об этом заявили представители министерства внутренних дел ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер принял решение "исходя из гуманных побуждений".

Ранее во вторник правительство Мальты заявило о готовности принять спасательное судно Aquarius.

Впоследствии более 140 беженцев, находящихся на борту, будут распределены между Германией, Францией, Люксембургом, Португалией и Испанией, заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Большинство спасенных в Средиземном море мигрантов составляют жители Сомали и Эритреи. У граждан этих стран, как правило, имеются хорошие шансы на предоставление убежища.

Зафрахтованное организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ" судно несколькими днями ранее спасло в Средиземном море более 140 мигрантов. Около половины беженцев - несовершеннолетние, сообщил представитель "Врачей без границ". Накануне Италия отказала кораблю в доступе к своим портам.

26 июня сообщалось, что Испания отказалась пустить в свои порты судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта.

Читайте также: Меркель обсудит с лидерами ЕС ситуацию с мигрантами

Ранее Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла испанская Валенсия.