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Боты:
13.07.2018, 07:59

Германия заявила о кибератаках из РФ на медиа и химкомпанию

Германия заявила о кибератаках из РФ на медиа и химкомпанию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным СМИ, по электронной почте рассылались письма от имени отправителя с приложением зараженного текстового документа в формате Word

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Немецкие медиакомпании и организация из сферы химических исследований стали, по данным спецслужбы ФРГ, целью кибератак из России. Об этом сообшает Deutsche Welle.

Как сообщило в четверг, 12 июля, в своем докладе Федеральное ведомство по охране конституции, имеющаяся информация свидетельствует о волне атак, осуществленных, предположительно, с целью шпионажа.

"При этом есть указания на то, что нападения, которые имели место в августе 2017 и июне 2018 года и, возможно, продолжаются до сих пор, совершила российская группировка хакеров Sandworm", - отмечается в сообщении.

Ведомство по охране конституции уточняет, что за атаками, предположительно, стоит российская спецслужба. Речь идет, согласно докладу, о так называемой атаке направленного фишинга с высокой точностью осуществленной против конкретных объектов.

По электронной почте рассылались письма от имени заслуживающего доверия отправителя с приложением зараженного текстового документа в формате Word.

Когда пользователь открывал его, поступала рекомендация разрешить выполнение макросов. "Если дать такое разрешение, то  открывается возможность слежки за сетевой инфраструктурой или даже управления ей. Вполне возможно, что в Германии, кроме медиакомпаний и организации, занимающейся химическими исследованиями, оказались затронуты и другие предприятия", - отмечается в сообщении.

По данным немецкой спецслужбы, технически высококвалифицированная и крайне агрессивная АПТ-группировка Sandworm действует как минимум с 2013 года. Она известна кибератаками на цели в Украине, в энергетическом секторе.

В начале февраля в Украине открыли Центр реагирования на киберугрозы, который сможет выявлять кибератаки на ранних стадиях. 

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Теги: русские хакеры, Германия, кибератаки
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