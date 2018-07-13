Гигантский "бэби-Трамп" потроллит президента США в Лондоне

Фото: twitter.com/brianklaas

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Идея протеста – выступление против визитов Трампа в Великобританию

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В Лондоне активисты запустили 6-метровый шар в виде злого младенца, похожего на президента США Дональда Трампа. Такая акция проходит на фоне протестов против визита Трампа в Великобританию, сообщает Daily Mail.

Надувной младенец оранжевого цвета с сердитым лицом и прической удивительно похож на президента США. В руке он держит смартфон. Так активисты высмеяли вспыльчивость Трампа и его чрезмерное увлечение социальными сетями.

Активисты привязали шар на площади возле парламента. "Бэби-Трамп" останется в парке на все время пребывания главы США в Лондоне. После этого шар разместят возле принадлежащего Трампу гольф-клуба Turnberry в Шотландии.

В Лондоне усилили меры безопасности на время визита главы США из-за высокой вероятности протестов. В свою очередь Трамп заявил, что не волнуется, ведь британцы его очень любят.

Ранее из-за удаления подозрительных аккаунтов Twitter президент США потерял 336 тыс. подписчиков на свою страничку. У Трампа осталось 53, 042 млн фолловеров.