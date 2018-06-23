Глава Европарламента считает проблему беженцев общеевропейской

Европейский Союз должен сообща решать миграционную проблему, это - не задача отдельных государств. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe, пишет Deutsche Welle.
"Миграция - это не проблема исключительно Германии", - сказал он.
По его словам, Италия и Греция сталкиваются с тем же. "Нам нужна общеевропейская стратегия", - добавил Таяни.
Таяни также выступил против позиции, которую занимает глава МВД Германии Хорст Зеехофер, который требует не впускать в Германию беженцев без паспортов и с регистрацией в других государствах ЕС.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается добиться заключения двусторонних соглашений с европейскими партнерами, чтобы решить проблему приема беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза.
21 марта 2018 года Меркель впервые признала, что с беженцами в ЕС прибыли террористы.