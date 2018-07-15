Глава FIFA: ЧМ изменил мнение о России, мы хорошо поработали

Владимир Путин и Джанни Инфантино (фото - gettyimages.com)

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Инфантино выступил с речью в Большом театре в Москве и заявил, что ЧМ по футболу помог изменить восприятие миром России

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Чемпионат мира помог изменить взгляд мира на Россию, заявил президент FIFA Джанни Инфантино во время выступления в Большом театре в Москве, сообщает Reuters.

Владимир Путин ответил ему "спасибо" на английском языке.

Во время своего выступления Инфантино также призвал "превратить Большой в Лужники" и начал скандировать "Россия" вместе со всем залом.

Большой театр превратился немножко в «Лужники» и вместе с Путиным и Инфантино скандирует «Рос-си-я! Рос-си-я!» pic.twitter.com/bMFmTVKsrf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 липня 2018 р.

14 июля сборная Бельгии обыграла Англию со счетом 2:0 и заняла третье место в ЧМ.