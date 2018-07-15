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15.07.2018, 10:10

Глава FIFA: ЧМ изменил мнение о России, мы хорошо поработали

Глава FIFA: ЧМ изменил мнение о России, мы хорошо поработали - Фото
Владимир Путин и Джанни Инфантино (фото - gettyimages.com)

Инфантино выступил с речью в Большом театре в Москве и заявил, что ЧМ по футболу помог изменить восприятие миром России

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Чемпионат мира помог изменить взгляд мира на Россию, заявил президент FIFA Джанни Инфантино во время выступления в Большом театре в Москве, сообщает Reuters.

Владимир Путин ответил ему "спасибо" на английском языке.

Во время своего выступления Инфантино также призвал "превратить Большой в Лужники" и начал скандировать "Россия" вместе со всем залом.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, ЧМ, fifa, джанни инфантино
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