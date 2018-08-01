Глава МИД Британии извинился перед женой из-за национальности

Джереми Хант (фото - gettyimages.com)

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Джереми Хант случайно назвал свою жену-китаянку японкой во время своего первого визита в Китай

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант, который случайно назвал свою жену-китаянку Люсию японкой во время своего первого визита в Китай в качестве министра иностранных дел, извинился перед ней у себя в Twitter.

"Правило №1 для министра иностранных дел: когда вы говорите по-английски с китайцами о разговоре, который у вас был на японском языке о вашей китайской жене, не перепутайте их! Извинения перед многострадальной миссис Х…", – отметил министр.

Жена Джереми Ханта Люсия родилась в Сиане, столице провинции Шэньси в Китае.

31 июля 2018 года Хант во время своего официального визита в Китай перепутал национальность своей супруги.