Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из РФ в атаке на энергосети

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Один из признаков организаторов атаки - почерк преступников

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Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы 20 июня, передает Deutsche Welle.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он. Деталей расследования Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Сетевую инфраструктуру удалось взломать лишь в офисах нескольких компаний.

Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

11 июня сообщалось, что Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России из-за ее кибератак.