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21.06.2018, 09:44

Глава спецслужбы ФРГ заявил о растущей угрозе кибератак из России

Глава спецслужбы ФРГ заявил о растущей угрозе кибератак из России - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам главы ведомства ФРГ по защите конституции, интенсивные действия в киберпространстве осуществляют российские, китайские и иранские спецслужбы

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Угроза шпионажа и саботажа в интернете становится все более серьезной, считает глава Федерального ведомства охраны конституции Ханс-Георг Масен, передает Deutsche Welle.

"В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний", - заявил он в интервью редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Особенно активно кибератаки осуществляют разведслужбы России, Китая и Ирана, в числе прочих, они направлены против Германии, отметил Масен.

В связи с этим глава немецкой спецслужбы указал на необходимость принимать меры по защите от кибератак.

"Наша демократия не заканчивается в аналоговом мире, она должна быть способна к обороне и в киберпространстве", - подчеркнул он. Чтобы оставаться свободными и независимыми, государства должны "смело и решительно" менять систему своей безопасности в соответствии с техническим прогрессом, призвал далее Масен.

21 июня в Потсдаме открывается двухдневная конференция по национальной кибербезопасности.

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Ранее в нацразведке США заявляли о том, что в течение этого года Россия намерена проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины. 

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Теги: кибератаки, кибербезопасность, Россия, Германия, ФРГ, киберпреступность
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