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23.06.2018, 19:31

Глава японской Окинавы требует свернуть базы США на острове

Глава японской Окинавы требует свернуть базы США на острове - Фото
Авиабаза морской пехоты США Футенма на Окинаве (фото - flickr.com/urklesaviation)

Губернатор префектуры Такэси Онага аргументирует необходимость сокращения военного присутствия Штатов "началом разрядки" после саммита в Сингапуре

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Губернатор японской префектуры Окинава Такэси Онага в очередной раз призвал сократить военное присутствие США на ее территории, сообщает издание The Japan Times. На Окинаву приходится 0,6% суши Японии, однако в то же время префектура составляет около 70% территории страны, на которой размещены американские военные объекты.

Необходимость сворачивания баз Соединенных Штатов Онага аргументировал "началом разрядки" в регионе после исторической встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре. По словам губернатора, план по передислокации ключевой базы на Окинаве противоречит позиции местных жителей и "идет вразрез" с тенденцией к мирному урегулированию.

Правительство Японии планирует перенести авиабазу морской пехоты США Футенма из жилого района города Гинован в менее населенную часть Окинавы. Подготовительные работы планируется начать в августе 2018 года.

В декабре 2016-го Верховный суд Японии разрешил строительные работы по переносу авиабазы морпехов США на Окинаве, отклонив требование губернатора Онаги, добивавшегося полного вывода американских военных с острова.

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Теги: армия США, базы США, япония, окинава, базы на окинаве
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