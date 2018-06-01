Главу МИД Греции обвинили в госизмене - СМИ

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Иск в суд подан из-за переговоров Коциаса с Македонией о смене названия страны

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Министра иностранных дел Греции Никоса Коциаса обвиняют в государственной измене после его переговоров с Республикой Македония по изменению ее названия. Об этом сообщает Еkathimerini.

Сонгласно сообщению, иск в суд подала греческая Федерация македонских культурных ассоциаций.

Отмечается, что судебный иск последовал за сообщением о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое решит спор с Грецией и разблокиркет вступление страны в НАТО, является Республика Северная Македония. Однако организация выступает против любого упоминания названия "Македония" после переименования государства.

"Мы, коренные, истинные македонцы вынуждены прибегнуть к суду в поисках защиты от исторически невежественной и потенциально опасной сдачи соседнему государству славяно-албанцев", - говорится в заявлении.

20 мая премьер-министр Македонии Зоран Заяев заявил о достижении администрацией согласия с греческими лидерами о новом названии страны, и это может положить конец многолетнему спору между балканскими соседями.

Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции - Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, находящегося в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.