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21.07.2018, 18:32

Главу МВД Франции допросят из-за советника Макрона - Reuters

Главу МВД Франции допросят из-за советника Макрона - Reuters - Фото
Александр Беналля (фото - скриншот с видео)

Советник французского президента Александра Беналля на первомайской демонстрации избил протестующего, будучи в рядах полицейских

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Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон будет допрошен депутатами парламента по делу советника французского президента Эммануэля Макрона Александра Беналля, который побил мирного протестующего на первомайской демонстрации. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, глава ведомства выступит перед депутатами нижней палаты парламента в понедельник, 23 июля, а перед законодателями в Сенате - во вторник, 24 июля.

Отмечается, что французские законодатели инициировали парламентское расследование инцидента.

Из-за инцидента Беналля отстранили от исполнения обязанностей на две недели. Он занимался обеспечением безопасности на мероприятиях Елисейского дворца. Прокуратура Парижа начала расследование. В пятницу, 20 июля, Беналля поместили под стражу. 

Отмечается, что по делу избиения под стражу взяли трех полицейских, обвиняемых в утечке видео инцидента. 

1 мая этого года Беналля пришел на акцию в гражданской одежде и полицейском шлеме, а также с повязкой на руке, где было написано "полиция", которую он, судя по видео, позже снял.

В этот день во Франции проходили первомайские демонстрации и протесты против трудовой и учебной реформ Макрона.

Во время демонстрации в Париже Беналля подбежал к митингующему, схваченному полицией, и начал избивать.

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Теги: Эммануэль Макрон, франция, избиение, 1 мая, париж, александр беналля, советник макрона, первомайская демонстрация, парламент франции, избиение митингующего, избиение протестующего
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