Главы Южной и Северной Кореи договорились о регулярных встречах

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (фото - flickr.com/photos/koreanet)

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Таким образом стороны хотят оживить диалог и обмен мнениями

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В ходе переговоров 26 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, договорились о необходимости "регулярных" встреч. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на северокорейские СМИ.

Таким образом стороны хотят оживить диалог и обмен мнениями. Следующая встреча лидеров стран должна состояться уже 1 июня.

Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, призвал Пхеньян и Вашингтон устранить "недоразумения путем прямой коммуникации". Он настаивает на активизации интенсивной подготовки к саммиту 12 июня, чтобы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации".

По словам президента Южной Кореи, Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не грозит ли это существованию его режима.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о твердом намерении провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня.

26 мая лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

24 мая президент США Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре.

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.

25 мая американский лидер заявил, что встреча может состояться.