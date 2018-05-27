Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.05.2018, 10:22

Главы Южной и Северной Кореи договорились о регулярных встречах

Главы Южной и Северной Кореи договорились о регулярных встречах - Фото
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (фото - flickr.com/photos/koreanet)

Таким образом стороны хотят оживить диалог и обмен мнениями

Реклама
Реклама

В ходе переговоров 26 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, договорились о необходимости "регулярных" встреч. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на северокорейские СМИ.

Таким образом стороны хотят оживить диалог и обмен мнениями. Следующая встреча лидеров стран должна состояться уже 1 июня.

Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре. 

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, призвал Пхеньян и Вашингтон устранить "недоразумения путем прямой коммуникации". Он настаивает на активизации интенсивной подготовки к саммиту 12 июня, чтобы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации".

По словам президента Южной Кореи, Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не грозит ли это существованию его режима.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о твердом намерении провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. 

26 мая лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

24 мая президент США  Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.

25 мая американский лидер заявил, что встреча может состояться.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ким чен ын, Мун Чжэ Ин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мун Чжэ Ин: Трамп должен получить Нобелевскую премию мира
Мир Мун Чжэ Ин: Трамп должен получить Нобелевскую премию мира
Президент Южной Кореи посетит Пхеньян в 2018 году - СМИ
Мир Президент Южной Кореи посетит Пхеньян в 2018 году - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 