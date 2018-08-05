"Гонки без правил": в водах Венеции погибли три человека

Фото: gettyimages.com

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В результате двух инцидентов за выходные погибли три человека

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В результате двух инцидентов в венецианской лагуне за два дня погибли три человека, восемь получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В пятницу, 3 августа, незадолго до полуночи моторная лодка врезалась в рыбацкую лодку, оба 69-летних рыбака погибли. Находившиеся в моторной лодке молодые люди получили травмами. В субботу другая лодка перевернулась на большой волне - один человек погиб, четверо получили ранения.

По данным издания, эти инциденты вновь оживили дискуссию о том, что лагуна и каналы перегружены обилием водного транспорта.

"К сожалению, Венеция превратилась в морской автобан, на котором моторные лодки устраивают гонки без правил. Протесты рыбаков и гондольеров никто не слышит", - заявил местный политик Стефано Педича.

В городе многие поддерживают полный запрет использования моторных лодок.

4 августа 2018 года во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.