Госдеп предостерег американцев от поездок в РФ

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Граждан США предупредили о распространении на территории России терроризма и агрессии

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Государственный департамент США рекомендует гражданам, которые собрались поехать в Россию, пересмотреть свое решение, даже если они хотят просто посетить чемпионат мира по футболу. Об этом говорится в новых рекомендациях Госдепа, опубликованных на сайте ведомства.

Госдеп предупреждает о распространении на территории РФ терроризма и агрессии и отмечает, что некоторые регионы там имеют повышенный риск.

В частности, гражданам США не советуют ездить в регион Северного Кавказа, в том числе в Чечню и на Эльбрус, а также в оккупированный РФ украинский Крым - из-за факта оккупации и злоупотребления полномочиями оккупационной властью.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве США, террористические группировки могут планировать нападения в России на места скопления туристов, транспортные узлы, рынки/торговые центры и органы местного самоуправления. Масштабные международные мероприятия, такие как чемпионат мира, являются привлекательной мишенью для террористов, отметили в Госдепе.

Особо внимание граждан США акцентируют на многочисленных случаях жестокого обращения со стороны правоохранительных органов и других должностных лиц РФ по отношению к иностранцам. В этой связи напоминается о сокращении состава дипломатических и консульских учреждений США в России, что затрудняет оказание своевременной консульской помощи гражданам США.