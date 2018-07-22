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22.07.2018, 21:49

Госдеп США обвинил Россию в нарушении договоренностей по Сирии

Госдеп США обвинил Россию в нарушении договоренностей по Сирии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Майк Помпео обсуждал Сирию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля, что Москва нарушила договоренности по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств России и США обсудили "много вопросов".

"Среди обсуждаемых тем было то, что Россия нарушила свои обязательства на юго-западе Сирии. Они также обсудили реализацию идей по координации контртеррористической процесса", - говорится в сообщении, однако, не уточняется, о каких именно действиях Москвы идет речь.

Встреча Лаврова и Помпео прошла 16 июля параллельно со встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

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Теги: дональд трамп, владимир путин
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