Госдеп США обвинил Россию в нарушении договоренностей по Сирии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Майк Помпео обсуждал Сирию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля

Реклама

Реклама

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля, что Москва нарушила договоренности по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств России и США обсудили "много вопросов".

"Среди обсуждаемых тем было то, что Россия нарушила свои обязательства на юго-западе Сирии. Они также обсудили реализацию идей по координации контртеррористической процесса", - говорится в сообщении, однако, не уточняется, о каких именно действиях Москвы идет речь.

Встреча Лаврова и Помпео прошла 16 июля параллельно со встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Трамп заявил, что оговорился - верит спецслужбам США, а не Путину

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.