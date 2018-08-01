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01.08.2018, 08:37

Госдеп США отреагировал на возможное производство ракет в КНДР

Госдеп США отреагировал на возможное производство ракет в КНДР - Фото
Фото: gettyimages.com

Хизер Нойерт заявила, что не может сообщить подробности, поскольку эти вопросы касаются разведки

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Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт не стала комментировать информацию издания Washington Post о возможном производстве баллистических ракет в Северной Корее. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Нойерт отметила, что видела эту публикацию, но не может вдаваться в подробности, поскольку эти вопросы касаются разведки.

"Мы исходим из тех обязательств, которые глава (КНДР, - ред.) Ким (Чен Ын) дал нашему президенту. Это обязательство по денуклеаризации", - сказала она.

31 июля 2018 года издание The Washington Post сообщало, что есть признаки, что Северная Корея строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США.

Раньше северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей баллистических ракет дальнего радиуса действия, которыми грозился ударить по американскому острову Гуам. 

12 июня Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.  

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Теги: Хизер Нойерт, госдеп сша, ким чен ын
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