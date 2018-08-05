Госдеп вызвал дипломата РФ из-за вмешательства Кремля в дела США

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Помощник главы Госдепа хочет объяснений от поверенного в делах РФ в США по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела Соединенных Штатов

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Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал временно поверенного в делах России в Соединенных Штатах для предоставления объяснений по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела США. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова (Дмитрия Жирнова - ред.), чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - заявила она.

2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.

3 августа директор Нацразведки США Дэниел Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб сообщил, что путинская Россия продолжает прилагать усилия для углубления разногласий в американском обществе, что может отразиться на ноябрьских выборах в Конгресс США.

Сегодня, 5 августа, президент США Дональд Трамп во время речи в американском штате Огайо заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.