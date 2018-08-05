Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 17:40

Госдеп вызвал дипломата РФ из-за вмешательства Кремля в дела США

Госдеп вызвал дипломата РФ из-за вмешательства Кремля в дела США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Помощник главы Госдепа хочет объяснений от поверенного в делах РФ в США по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела Соединенных Штатов

Реклама
Реклама

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал временно поверенного в делах России в Соединенных Штатах для предоставления объяснений по поводу вмешательства Кремля во внутренние дела США. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова (Дмитрия Жирнова - ред.), чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - заявила она. 

2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.

3 августа директор Нацразведки США Дэниел Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб сообщил, что путинская Россия продолжает прилагать усилия для углубления разногласий в американском обществе, что может отразиться на ноябрьских выборах в Конгресс США.

Сегодня, 5 августа, президент США Дональд Трамп во время речи в американском штате Огайо заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вмешательство РФ, Государственный департамент США, Хизер Нойерт, вмешательство РФ в выборы США, российский дипломат, Россия, США, госдеп, Весс Митчелл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США
Мир Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США
Демократам в США запретили пользоваться гаджетами Huawei - СМИ
Технологии Демократам в США запретили пользоваться гаджетами Huawei - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 