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19.06.2018, 12:11

Госдепартамент США поручит разведку частным компаниям

Госдепартамент США поручит разведку частным компаниям - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

США будут отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств с помощью аутсорсинга

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Госдепартамент США ищет организацию, которая будет отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств с помощью открытых в интернете данных. Об этом сообщает Би-би-си.

Госдепартамент намерен следить за поставками вооружений, которые готовятся, текущими и прошлыми. Информацию предлагают отслеживать на арабском, русском, китайском, ведущих фарси (Иран) и урду (Пакистан).

На государственном портале правительственных грантов США объявлен конкурс Офиса общего снижения угрозы (Office of Cooperative Threat Reduction) на создание проекта мониторинга и анализа информации о сделках в области торговли вооружениями, военной техникой, в том числе обычным оружием. 

Объем контракта - до полумиллиона долларов.

Участвовать в конкурсе могут неправительственные, коммерческие и образовательные организации со всего мира.

Отмечается, что эта информация необходима Госдепартаменту, чтобы контролировать соблюдение режима санкций и нераспространения.

Компания должна анализировать, определять подозрительную активность и готовить доклады.

Сбор информации из открытых источников (Open Source Intelligence - OSINT) - один из важнейших видов разведывательной деятельности спецслужб США. ЦРУ занимается анализом открытых источников с 1940-х годов.

5 июня исследовательская группа Bellingat в рамках расследования крушения рейса MH17 в очередной раз поймала на лжи Министерство обороны России.

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Теги: США, разведка, аутсорсинг, разведка сша
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