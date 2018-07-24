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24.07.2018, 06:51

Госсекретарь США отверг одно из предложений Путина

Госсекретарь США отверг одно из предложений Путина - Фото
Майк Помпео (фото - скриншот с видео)

Майк Помпео заявил, что не даст россиянам допросить американских граждан

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Соединенные Штаты не допустят допроса своих граждан руководством РФ. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу CBN.

"Администрация не собирается отправлять или заставлять американцев приезжать в Россию для того, чтобы быть допрошенными Владимиром Путиным и его командой", - заявил Помпео. 

Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина предоставить доступ к 12 офицерам ГРУ РФ, обвиняемым во вмешательстве в выборы 2016 года, в обмен на допрос нескольких американцев российскими прокурорами, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера. 

В свою очередь, ранее это предложение разделило во мнениях Госдеп и Белый дом. В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что рассматривают предложение Путина, а ФБР и пресс-секретарь госсекретаря Помпео отвергли этот запрос России.

Кроме этого, Путин на встрече в Хельсинки предлагал Трампу провести референдум в Донбассе.

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13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. 

Уильям Браудер известен как инициатор так называемого Акта Магнитского. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 

17 октября 2017 года РФ в обход штаб-квартиры Интерпола включила Браудера в список разыскиваемых международных преступников. Однако генеральный секретариат организации, пересмотрев запрос Москвы, признал его не соответствующим нормам.

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Теги: Уильям Браудер, Майк Помпео, дональд трамп, владимир путин, белый дом, госсекретарь сша, акт магнитского
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