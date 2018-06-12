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12.06.2018, 20:13

Греция и Македония достигли компромисса по названию - Ципрас

Греция и Македония достигли компромисса по названию - Ципрас - Фото
премьер греции3

По словам дипломатических источников, одним из обсуждаемых названий было Северная Македония

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Греция и бывшая югославская республика Македония достигли исторического согласия в разрешении спора о названии, который на протяжении десятилетий вносил напряжение в отношения между двумя странами. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

«У нас есть сделка», - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

«Я счастлив, потому что у нас есть хорошая сделка, которая охватывает все условия, установленные греческой стороной», - отметил он.

Ципрас и премьер Македонии Зоран Заев обсудили этот вопрос по телефону 12 июня. Ожидается, что сегодня обе стороны опубликуют публичные заявления.

По словам дипломатических источников, одним из обсуждаемых названий было Северная Македония.

Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции - Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, находящегося в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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Теги: македония, Греция, название, алексис ципрас
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