Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия

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Главы МИДов Греции и Македонии подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики

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Министры иностранных дел Греции и Македонии сегодня, 17 июня, подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом сообщает Reuters.

Церемония состоялась в греческом регионе Преспес, который граничит с Македонией и Албанией.

В церемонии принял участие премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заеввместе, а также представитель ООН и европейские чиновники.

12 июня стало известно, что Бывшая Югославская Республика Македония будет переименована в Республику Северную Македонию.

Среди вариантов также назывались Республика илинденска Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарська Македония и Республика Македония (Скопье).

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.