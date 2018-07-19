Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 09:03

Греция обвинила Россию в неуважении и попытках влиять на политику

Греция обвинила Россию в неуважении и попытках влиять на политику - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

МИД Греции считает, что высказывания со стороны РФ о высылке российских дипломатов является доказательством связи агентов влияния с Москвой

Реклама
Реклама

Греция обвинила Россию в неуважении страны после высказываний пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о высылке российских дипломатов из Греции, обвиненных в попытках помешать соглашению с Македонией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Заявление пресс-секретаря МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, несмотря на их размеры, могут проводить независимую, многоплановую и демократичную внешнюю политику", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Греции.

Захарова на брифинге 18 июля высказалась о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов РФ. Также она пригрозила ответом с российской стороны за это.

В МИД Греции отметили, что "Афины стремились с самого начала воспринимать действия этих людей (высланных россиян - ред.) как не имеющие отношения к официальной российской внешней политике". "Однако своим сегодняшним заявлением представитель российского МИД соглашается с ними", - добавили в МИД Греции.

13 июля Греция выслала двух российских дипломатов, обвиненных в финансировании протестных групп, которые выступают против соглашения о смене названия Македонии.

Известно, что Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС и НАТО.

16 июля премьер Македонии Зоран Заев обвинил греческого бизнесмена в связях с Россией и финансировании подготовки насильственных провокаций по случаю будущего референдума о переименовании страны.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: высылка российских дипломатов, Мария Захарова, македония, Греция, переименование македонии, мид россии, мид греции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Еврокомиссия может наказать Венгрию за законы "Стоп Сорос" - СМИ
Мир Еврокомиссия может наказать Венгрию за законы "Стоп Сорос" - СМИ
Князь не настоящий: президент Молдовы провел встречу с аферистом
Мир Князь не настоящий: президент Молдовы провел встречу с аферистом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 