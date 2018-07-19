Греция обвинила Россию в неуважении и попытках влиять на политику

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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МИД Греции считает, что высказывания со стороны РФ о высылке российских дипломатов является доказательством связи агентов влияния с Москвой

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Греция обвинила Россию в неуважении страны после высказываний пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о высылке российских дипломатов из Греции, обвиненных в попытках помешать соглашению с Македонией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Заявление пресс-секретаря МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, несмотря на их размеры, могут проводить независимую, многоплановую и демократичную внешнюю политику", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Греции.

Захарова на брифинге 18 июля высказалась о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов РФ. Также она пригрозила ответом с российской стороны за это.

В МИД Греции отметили, что "Афины стремились с самого начала воспринимать действия этих людей (высланных россиян - ред.) как не имеющие отношения к официальной российской внешней политике". "Однако своим сегодняшним заявлением представитель российского МИД соглашается с ними", - добавили в МИД Греции.

13 июля Греция выслала двух российских дипломатов, обвиненных в финансировании протестных групп, которые выступают против соглашения о смене названия Македонии.

Известно, что Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС и НАТО.

16 июля премьер Македонии Зоран Заев обвинил греческого бизнесмена в связях с Россией и финансировании подготовки насильственных провокаций по случаю будущего референдума о переименовании страны.