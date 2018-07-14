Греция одобрила выдачу россиянина-хакера Франции: Москва негодует

Александр Винник (фото - globallookpress.com)

commenthover

Экстрадиции обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Винника просят сразу три страны - Франция, США и Россия

Реклама

Реклама

Суд в Греции разрешил выдачу Франции подозреваемого в киберпреступлениях россиянина, которого также разыскивают в США и России. На такое решение Греции Москва пригрозила ответными мерами, передает Радио Свобода.

38-летнего Александра Винника подозревают в мошенничестве с биткоинами. В прошлом году его арестовали в Греции по ордеру, выданному в США.

Во Франции Винника обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег, членстве в преступной организации и вымогательстве.

Раньше Верховный суд Греции уже утвердил выдачу россиянина США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов через биткоины.

Окончательное решение пример министр юстиции Греции, изучив запросы об экстрадиции Франции, США и России. Винник до этого времени останется под арестом в Греции.