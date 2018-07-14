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14.07.2018, 14:16

Греция одобрила выдачу россиянина-хакера Франции: Москва негодует

Греция одобрила выдачу россиянина-хакера Франции: Москва негодует - Фото
Александр Винник (фото - globallookpress.com)

Экстрадиции обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Винника просят сразу три страны - Франция, США и Россия

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Суд в Греции разрешил выдачу Франции подозреваемого в киберпреступлениях россиянина, которого также разыскивают в США и России. На такое решение Греции Москва пригрозила ответными мерами, передает Радио Свобода

38-летнего Александра Винника подозревают в мошенничестве с биткоинами. В прошлом году его арестовали в Греции по ордеру, выданному в США.

Во Франции Винника обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег, членстве в преступной организации и вымогательстве. 

Раньше Верховный суд Греции уже утвердил выдачу россиянина США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов через биткоины. 

Окончательное решение пример министр юстиции Греции, изучив запросы об экстрадиции Франции, США и России. Винник до этого времени останется под арестом в Греции. 

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Теги: Россия, США, Греция, Александр Винник
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