Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году

Георгий Квирикашвили (фото - 1tv.ge)

commenthover

Премьер страны хочет приурочить это к 100-летию оккупации Грузии Советской Россией

Реклама

Реклама

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает на вступление страны в НАТО в 2021 году. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

"Мы надеемся, что в 2021 году, через сто лет после советской оккупации, Грузия станет полноправным членом НАТО… Грузия готова к вызову, Грузия ежедневно работает, чтобы стать членом европейской семьи и настоящим членом евроатлантического сообщества", - заявил Квирикашвили.

В марте глава Военного комитета альянса Петр Павел сказал, что за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Но на вопрос, есть ли у Украины перспектива до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, не ответил.

Ранее НАТО признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса. В альянсе отметили, что двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО увеличилось с 12 до 29 стран.