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27.05.2018, 11:32

Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году

Грузия планирует вступить в НАТО в 2021 году - Фото
Георгий Квирикашвили (фото - 1tv.ge)

Премьер страны хочет приурочить это к 100-летию оккупации Грузии Советской Россией

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает на вступление страны в НАТО в 2021 году. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

"Мы надеемся, что в 2021 году, через сто лет после советской оккупации, Грузия станет полноправным членом НАТО… Грузия готова к вызову, Грузия ежедневно работает, чтобы стать членом европейской семьи и настоящим членом евроатлантического сообщества", - заявил Квирикашвили.

В марте глава Военного комитета альянса Петр Павел сказал, что за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Но на вопрос, есть ли у Украины перспектива до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, не ответил.

Ранее НАТО признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса. В альянсе отметили, что двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО увеличилось с 12 до 29 стран.

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Теги: Георгий Квирикашвили, Грузия, нато
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