Грузовик влетел во французский автобус с детьми - фото, видео

Фото: twitter.com/France3CA

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В результате аварии пострадали девять человек

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Во Франции в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса, в котором находились дети, пострадали девять человек. Об этом в четверг сообщает L'Union.

Согласно сообщению, водитель остановил автобус на обочине, чтобы заменить колесо со спущенной шиной. Водитель грузовика не заметил транспортное средство и влетел в него.

Авария случилась на трассе Париж - Реймс в регионе Пикардия. В автобусе были 45 человек, в числе которых дети возрастом от 3 до 13 лет.

Отмечается, что пострадали двое взрослых и семеро детей. Двое детей в возрасте 11 и 12 лет получили серьезные травмы, сказано в сообщении.

#accident de la route, Villers-Agron-Aiguizy, sur lA34,. Camion renversé après avoir percuté un bus de passagers en panne à l’arrêt @F3Picardie pic.twitter.com/L4iPsvvOJ6 — France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 августа 2018 г.

Полиция задержала человека, который управлял грузовиком. По предварительным данным, он был трезв.

13 августа в американском штате Юта пилот легкомоторного самолета Cessna-525 поссорился с женой, сел за штурвал, сделал заход и протаранил дом, где в это время находилась супруга с ребенком.