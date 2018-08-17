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17.08.2018, 09:39

Грузовик влетел во французский автобус с детьми - фото, видео

Грузовик влетел во французский автобус с детьми - фото, видео - Фото
Фото: twitter.com/France3CA

В результате аварии пострадали девять человек

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Во Франции в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса, в котором находились дети, пострадали девять человек. Об этом в четверг сообщает L'Union.

Согласно сообщению, водитель остановил автобус на обочине, чтобы заменить колесо со спущенной шиной. Водитель грузовика не заметил транспортное средство и влетел в него.

Авария случилась на трассе Париж - Реймс в регионе Пикардия. В автобусе были 45 человек, в числе которых дети возрастом от 3 до 13 лет.

Отмечается, что пострадали двое взрослых и семеро детей. Двое детей в возрасте 11 и 12 лет получили серьезные травмы, сказано в сообщении.

Полиция задержала человека, который управлял грузовиком. По предварительным данным, он был трезв.

13 августа в американском штате Юта пилот легкомоторного самолета Cessna-525 поссорился с женой, сел за штурвал, сделал заход и протаранил дом, где в это время находилась супруга с ребенком. 

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Теги: дтп, авария, франция, автобус, шрузовик
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