Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 10:31

Грузовики армии США вооружат автономными лазерными модулями

Грузовики армии США вооружат автономными лазерными модулями - Фото
Фото: army.mil

Американские военные инженеры утверждают, что установка сможет производить столько выстрелов-импульсов, на сколько хватит энергии от силовой установки

Реклама
Реклама

Компания Raytheon из ОПК США занимается разработкой и созданием прототипа боевого лазерного модуля, который можно будет устанавливать на 10-тонные среднеразмерные тактические грузовики американской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Заявленная мощность установки - около 100 кВт, она предназначена для перехвата ракет, снарядов, минометных мин, малых беспилотников, а также - при удачном стечении обстоятельств - некоторых пилотируемых летательных средств.

Стоимость "выстрела", по расчетам, будет значительно ниже ценника обычного снаряда/мины.

Первые полевые тесты запланированы на 2022 год.

"Красота этой системы в том, что она автономна. Мультиспектральные сенсоры нахождения цели, волоконно-комбинированные лазеры и силовая установка - все связано в единое целое", - заявил вице-президент программ Raytheon по разведке и наблюдению Рой Асеведо.

Этот мобильный модуль - ответвление армейской программы HEL TVD (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstration, то есть "демонстратор тактической машины с высокоэнергетическим лазером") по созданию различных типов лазерного вооружения.

Читайте также: "Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку

Около года назад Raytheon в штате Нью-Мексико, по информации военных США, "успешно" испытала боевой лазер, установленный на вертолет "Апач".

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: армия США, технологии, впк, лазер, hel tvd, raytheon
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку
Мир "Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку
Австралия закупит огромные дроны США по $1 млрд за штуку
Мир Австралия закупит огромные дроны США по $1 млрд за штуку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 