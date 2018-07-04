Грузовики армии США вооружат автономными лазерными модулями

Фото: army.mil

commenthover

Американские военные инженеры утверждают, что установка сможет производить столько выстрелов-импульсов, на сколько хватит энергии от силовой установки

Реклама

Реклама

Компания Raytheon из ОПК США занимается разработкой и созданием прототипа боевого лазерного модуля, который можно будет устанавливать на 10-тонные среднеразмерные тактические грузовики американской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Заявленная мощность установки - около 100 кВт, она предназначена для перехвата ракет, снарядов, минометных мин, малых беспилотников, а также - при удачном стечении обстоятельств - некоторых пилотируемых летательных средств.

Стоимость "выстрела", по расчетам, будет значительно ниже ценника обычного снаряда/мины.

Первые полевые тесты запланированы на 2022 год.

"Красота этой системы в том, что она автономна. Мультиспектральные сенсоры нахождения цели, волоконно-комбинированные лазеры и силовая установка - все связано в единое целое", - заявил вице-президент программ Raytheon по разведке и наблюдению Рой Асеведо.

Этот мобильный модуль - ответвление армейской программы HEL TVD (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstration, то есть "демонстратор тактической машины с высокоэнергетическим лазером") по созданию различных типов лазерного вооружения.

Читайте также: "Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку

Около года назад Raytheon в штате Нью-Мексико, по информации военных США, "успешно" испытала боевой лазер, установленный на вертолет "Апач".