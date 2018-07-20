Хакеры ГРУ атаковали кандидатов на выборах-2018 в США - Microsoft

Томас Берт (скриншот из видеозаписи)

commenthover

По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, снова засекли хакеров группировки "Модный медведь" - той, которую ассоциируют с Кремлем

Реклама

Реклама

Путинская Россия по-прежнему атакует Соединенные Штаты в киберпространстве. Об этом на Форуме по безопасности в Аспене заявил вице-президент компании Microsoft по безопасности пользователей и доверию Томас Берт.

По его словам, хакеры из той же российской группировки (APT 28, Fancy Bear, Strontium и другие названия), которая ответственна за взлом серверов Демократической партии в 2016 году, на выборах-2018 в США атаковали по меньшей мере трех кандидатов.

Какие именно политики стали целями хакеров, он не назвал. Представитель Microsoft намекнул, что уровень этих лиц такой, что ими "заинтересовались в ГРУ как мишенями для шпионажа и выборов".

Читайте также: Сенат США запретил допросы иностранцами чиновников и военных

IT-специалисты Microsoft обнаружили фейковый домен под именем этой компании - его злоумышленники использовали для фишинга, то есть массовой рассылки писем, через которые распространялся вредоносный код для шпионажа.

Берт утверждает, что эти случаи кибератак пресечены: Microsoft обратилась к правоохранителям.

Выступление Тома Берта с 12 минуты 14 секунды видео:

В июле власти США предъявили 12 сотрудникам российских спецслужб обвинения во взломе серверов Демпартии США и сливе данных под вымышленными хакерскими никнеймами. Спустя несколько дней американский президент Дональд Трамп в Хельсинки заявил, что Кремль якобы не станет вмешиваться в выборы США, а еще чуть погодя, под шквалом критики на родине, согласился, что РФ таки вмешивалась в выборы.