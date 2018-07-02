Хакеры разместили на сайте ИГ фото главаря с женщинами из PornHub

Фото: скриншот с видео

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Иракские хакеры из кибергруппы Daeshgram остались довольны работой

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Иракские хакеры из группы Daeshgram взломали сайт издания Al-Naba, принадлежащего террористам Исламское государство, и разместили там логотип порносайта PornHub. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, на главную страницу сайта они поместили изображение лидера организации Абу Бакра аль-Багдади в окружении полуголых женщин.

На баннеры журнала был добавлен логотип сервиса PornHub.

Отмечается, что сторонники ИГ в переписке пытались предупредить друг друга о провокации, но многие попались на обманную уловку хакеров.

Кроме того, кибергруппа добавила при взломе сложный алгоритм для отслеживания всех загрузок журнала, чтобы отследить потенциальных участников ИГ и их симпатиков.

Члены Daeshgram остались довольны результатом. Они сообщили, что "фальшивый контент размещался не менее пяти сотен раз и сторонники ИГ неоднократно делились постами".

"Участники, которые ожидали публикации еженедельного журнала, получили вместо него подделки", - рассказали хакеры.

29 июня в Ираке казнили 12 приговоренных к смерти террористов ИГ в ответ на убийство силовиков.