Хакеры разместили на сайте ИГ фото главаря с женщинами из PornHub

Иракские хакеры из группы Daeshgram взломали сайт издания Al-Naba, принадлежащего террористам Исламское государство, и разместили там логотип порносайта PornHub. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно сообщению, на главную страницу сайта они поместили изображение лидера организации Абу Бакра аль-Багдади в окружении полуголых женщин.
На баннеры журнала был добавлен логотип сервиса PornHub.
Отмечается, что сторонники ИГ в переписке пытались предупредить друг друга о провокации, но многие попались на обманную уловку хакеров.
Кроме того, кибергруппа добавила при взломе сложный алгоритм для отслеживания всех загрузок журнала, чтобы отследить потенциальных участников ИГ и их симпатиков.
Члены Daeshgram остались довольны результатом. Они сообщили, что "фальшивый контент размещался не менее пяти сотен раз и сторонники ИГ неоднократно делились постами".
"Участники, которые ожидали публикации еженедельного журнала, получили вместо него подделки", - рассказали хакеры.
29 июня в Ираке казнили 12 приговоренных к смерти террористов ИГ в ответ на убийство силовиков.