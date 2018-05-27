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27.05.2018, 21:38

Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы возглавить Facebook - WP

Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы возглавить Facebook - WP - Фото
Хиллари Клинтон

Политик назвала соцсеть самой крупной новостной платформой

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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сказала, что с радостью бы возглавила Facebook, назвав его "крупнейшей новостной платформой в мире". Об этом она заявила перед получением медали Рэдклиффа передает The Washington Post.

"Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и стараться быть в курсе новостей", - сообщила Клинтон.

По ее словам, большинство людей в США сейчас узнают новости из Facebook.

Утечку данных миллионов пользователей, на фоне которой недавно разгорелся скандал, она назвала  "неожиданными последствиями их бизнес-модели".

Политик отметила, что для демократии важно, чтобы люди получали точную информацию, "которая влияет на решения".

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Теги: facebook, хиллари клинтон
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