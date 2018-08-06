Химатака в Солсбери: Британия запросит экстрадицию россиян - СМИ

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Шансов на удовлетворение запроса российской стороной практически нет

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Прокуратура Великобритании подготовила материалы для запроса об экстрадиции из Российской Федерации двоих россиян, подозреваемых в причастности к химической атаке в Солсбери, целью которой был бывший шпион Сергей Скрипаль. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Имена подозреваемых не названы. По данным издания, следствие реконструировало маршрут россиян во время их пребывания в Британии с момента прибытия в страну и до возвращения в РФ.

В СМИ утверждают, что прокуратура завершила подготовку запроса и готова направить его в РФ, однако констатируют, что шансов на удовлетворение запроса российской стороной практически нет. Они констатируют, что Россия, скорее всего, в резкой форме откажет британской стороне. Так же, как это было 11 лет назад с запросом о выдаче двух россиян, причастных к отравлению экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко полонием в Лондоне.

В связи с этим, вопрос направления запроса об экстрадиции вызвал споры в правительстве. Часть министров уверены, что этот шаг бесполезен. Их оппоненты утверждают, что экстрадиционный запрос станет еще одним элементом усиления давления на Россию и позволит в перспективе привлечь ее к ответственности за применение нервно-паралитического вещества Новичок на британской территории.