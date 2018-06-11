Хотели бы видеть Иерусалим столицей двух государств - Могерини

Федерика Могерини (фото - Twitter)

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Верховный представитель ЕС назвала "единственный реалистичный" способ решить конфликт на Ближнем Востоке

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Европейский союз будет продолжать настаивать на том, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади, передает пресс-служба ЕС.

"Вы знаете, что наша позиция заключается в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей как государства Израиль, так и государства Палестины", - заявила она.

По словам Могерини, ЕС считает это "единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке".

Она отметила, что для европейского сообщества "характер Иерусалима и его будущее имеет решающее значение".

Ранее сегодня, 11 июня, сообщалось, что правительство Израиля решило не вмешиваться в выбор города для проведения Евровидения-2019 и не настаивать на том, чтобы это был Иерусалим.