Хотели бы видеть Иерусалим столицей двух государств - Могерини

Европейский союз будет продолжать настаивать на том, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади, передает пресс-служба ЕС.
"Вы знаете, что наша позиция заключается в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей как государства Израиль, так и государства Палестины", - заявила она.
По словам Могерини, ЕС считает это "единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке".
Она отметила, что для европейского сообщества "характер Иерусалима и его будущее имеет решающее значение".
Ранее сегодня, 11 июня, сообщалось, что правительство Израиля решило не вмешиваться в выбор города для проведения Евровидения-2019 и не настаивать на том, чтобы это был Иерусалим.