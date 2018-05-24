Илон Маск хочет сделать сайт Pravda для оценки правдивости СМИ

Илон Маск (фото - Getty Images)

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Маск думает над тем, чтобы на сайте можно было формировать рейтинг журналистов, редакторов или публикаций

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Илон Маск хочет создать сайт для оценки уровня доверия к публикациям и журналистам. Об этом он написал в Twitter.

Это должен быть сайт, на котором можно будет оценить, насколько правдива статья и отследить, какой рейтинг формируется постепенно у журналиста, редактора и публикации.

"Думаю о том, чтобы назвать его Pravda", - написал Маск.

Он объяснил, что журналисты под давлением погони за кликами и рекламой. А компания по производству электромобилей Tesla, которую основал Маск, не дает рекламу, в отличие от компаний бензиновых и дизельных машин, у которых очень много рекламы.

"Если вы работаете в медиа и не хотите, чтобы Pravda существовала, напишите статью и скажите своим читателям проголосовать против", - иронично отметил Маск после публикации опроса, создавать ли сайт.

"Даже если аудитории все равно на рейтинг доверия, журналистам и редакторам - нет. Это то, как они себя проявляют", - пояснил Маск.

В январе 2018 года Facebook заявил, что хочет сделать так, чтобы в будущем в ленте пользователей чаще появлялись сообщения из надежных источников информации.