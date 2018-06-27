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27.06.2018, 08:59

Илон Маск испытал аварийное спасение космического корабля: видео

Илон Маск испытал аварийное спасение космического корабля: видео - Фото
Посадка капсулы Crew Dragon (фото — пресс-служба SpaceX)

Речь идет о системе мягкой экстренной посадки капсулы с экипажем на тот случай, если с ракетой произойдет что-то плохое уже на первых секундах полета

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На территории военного аэродрома Naval Air Facility под Эль-Сентро на юге штата Калифорния, известного по съемкам американского боевика "Морпехи" (2005), частная космическая компания SpaceX провела испытание парашютной системы на Crew Dragon - обитаемой капсуле разрабатываемого ей космического корабля. Видеоролики опубликованы в Instagram компании.

Это 16-й тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon (он же Dragon-2).

Инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты.

Публикация от SpaceX (@spacex)

Как видно на роликах, выдергивание парашютов происходит в три этапа.

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Капсула в рамках этого теста совершила мягкую посадку, а, значит, экипаж был спасен. На какой высоте вертолет ее сбросил, не сообщается.

Публикация от SpaceX (@spacex)

Неделей ранее космический корабль Crew Dragon привезли в исследовательский центр NASA им. Джона Гленна в американском штате Огайо для испытаний в самой большой в мире термовакуумной камере, чтобы продемонстрировать ее способность противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.

Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены осеньюПодробнее об этом проекте можно почитать/посмотреть на сайте SpaceX.

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Теги: Илон Маск, spacex, космос, испытания, посадка, crew dragon
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