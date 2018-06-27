Илон Маск испытал аварийное спасение космического корабля: видео

На территории военного аэродрома Naval Air Facility под Эль-Сентро на юге штата Калифорния, известного по съемкам американского боевика "Морпехи" (2005), частная космическая компания SpaceX провела испытание парашютной системы на Crew Dragon - обитаемой капсуле разрабатываемого ей космического корабля. Видеоролики опубликованы в Instagram компании.
Это 16-й тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon (он же Dragon-2).
Инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты.
Как видно на роликах, выдергивание парашютов происходит в три этапа.
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Капсула в рамках этого теста совершила мягкую посадку, а, значит, экипаж был спасен. На какой высоте вертолет ее сбросил, не сообщается.
Неделей ранее космический корабль Crew Dragon привезли в исследовательский центр NASA им. Джона Гленна в американском штате Огайо для испытаний в самой большой в мире термовакуумной камере, чтобы продемонстрировать ее способность противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.
Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены осенью. Подробнее об этом проекте можно почитать/посмотреть на сайте SpaceX.