Илон Маск поможет Израилю отправить на Луну корабль-стол

Фото: spaceil.com

commenthover

Это будет совсем небольшой аппарат

Реклама

Реклама

Израильская некоммерческая компания SpaceIL планирует отправить на Луну беспилотный космический корабль в конце декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора SpaceIL Идо Антеби.

Корабль имеет форму круглого стола на четырех опорах из углеродного волокна, говорится в сообщении.

Аппарат отправится к Луне на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. Планируется, что посадка корабля на Луну состоится 13 февраля 2019 года.

Главная цель аппарата - передача фотографий и видеороликов местности на Землю, а также измерения магнитного поля.

Антеби сказал, что израильский корабль - самый маленький из всех, которые когда-либо оказывались на Луне. Высота аппарат составляет 1,5 метра, вес - 585 кг.

В ближайшие 100 лет на Луне появится поселение колонизаторов, которое будет разработано и построено на естественном спутнике нашей планеты благодаря возможному сотрудничеству частной компании миллиардера Джеймса Безоса Blue Origin с американским и европейским космическими агентствами - NASA и ESA.