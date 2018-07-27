Имран Хан победил на выборах в Пакистане соперника-уголовника

Возглавляемая экс-звездой крикета Имраном Ханом партия Движение за справедливость (Техрик-е-Инсаф) победила на всеобщих выборах в Пакистане. Об этом сообщает местное агентство Dunya News.
Спустя несколько дней подсчета голосов (из-за задержек появились обвинения в подтасовке результатов) ЦИК страны объявил, что Хан получит 109 из 269 мест в парламенте. Главный конкурент на выборах, Пакистанская мусульманская лига во главе с экс-премьером Навазом Шарифом, отбывающим 10-летний срок по обвинению в коррупции, получит 63 места.
Из-за такого распределения голосов победителям, чтобы сформировать правительство, придется искать партнеров по коалиции.
Современный парламент страны состоит из двух палат: верхней (Сенат) и нижней (Нацассамблея). В парламент также входит президент Пакистана.
Читайте также: Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане
Предвыборные обещания 65-летнего Хана включали среди прочего выстраивание новых отношений с США, которые "больше не будут односторонними". Талибы считают его "неверным" из-за либеральных взглядов.