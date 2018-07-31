Индия может выслать число людей, сопоставимое с населением Грузии

Иногда граница между Ассамом и Бангладеш выглядит так (фото - dhakatribune.com)

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Есть опасения, что говорящие на бенгали мусульмане в штате Ассам подвергнутся репрессиям и будут высланы из страны

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Индийские власти могут лишить гражданства более четырех миллионов жителей страны в северо-восточном приграничном штате Ассам. Об этом сообщает канал CNN.

"Публикация Национального реестра граждан произошла на фоне народного раздражения из-за незаконной миграции в северо-восточный приграничный штат Ассам, который от Бангладеш отделяет граница с множеством "дыр", - говорится в сообщении.

Сторонники внедрения реестра утверждают, что он поможет выявить нелегалов из Бангладеш, но такой шаг властей вызвал опасения насчет того, что сотни тысяч ассамских мусульман, говорящих на бенгальском языке, могут быть депортированы.

В регионе возникли страхи из-за того, что подобный реестр приведет к появлению в Ассаме своего "штата Ракхайн" (регион в Мьянме, где мусульмане рохинья - также бангладешского происхождения - подвергаются гонениям и дискриминации на этнической основе, - ред.).

Ассам на карте региона:

Напряженность c гражданством в Ассаме - дело уже нескольких десятилетий. Ранее в 2017 году она возобновлялась с новой силой, когда правительство принялось избавляться от "бенгальцев" и "иностранцев".

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Многие представители бенгальной общины живут в Индии десятилетиями, сбежав в Ассам от вооруженных конфликтов в Бангладеше в начале 1970-х. Часть "бенгальцев" прибыли сюда еще до обретения Индией независимости в 1947 году.

Сейчас население Индии составляет 1 млрд 350 млн человек - это второй показатель по странам после Китая.