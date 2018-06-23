Иракские ВВС уничтожили 45 боевиков Исламского государства

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Удар был нанесен по месту, где проходила встреча главарей террористической группировки

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Ударом иракской авиации уничтожены 45 боевиков террористической группировки Исламское государство на востоке Сирии. Об этом сообщило военное командование Ирака, передает Голос Америки.

Авиаудар был нанесен по месту, где проходила встреча главарей террористической группировки.

По данным иракских военных, среди убитых - "заместитель военного министра", один из "медиа-эмиров", личный курьер руководителя группировки и начальник полиции.

Начиная с прошлого года, Ирак провел несколько воздушных атак против боевиков ИГ в Сирии. Все эти атаки были проведены с одобрения официального Дамаска и командования возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

В декабре прошлого года иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявлял, что силы ИГ в регионе в основном разгромлены. Однако сейчас они, изменив тактику, продолжают вести партизанские действия и совершать террористические вылазки в районе сирийско-иракской границы.

18 июня подразделения армий Турции и США начали патрулирование в окрестностях города Манбидж на севере Сирии.