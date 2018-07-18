Иран подал в суд на США

Мохаммад Джавад Зариф (фото - Getty Images)

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"Крайне важно противостоять привычке США нарушать международный закон", - заявили в МИД Ирана, говоря в Гааге о новом введении санкций против страны

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Иран обратился в Международный суд ООН в Гааге с жалобой на США из-за ужесточения санкций последних против Тегерана. Об этом у себя в Twitter сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, иск подан 16 июля.

Цель тяжбы, сообщил министр, заключается в "привлечении США к ответственности за незаконное повторное введение односторонних санкций".

"Иран привержен верховенству права, даже когда США проявляют неуважение к дипломатии и своим юридическим обязательствам", - подчеркнул Зариф.

Как пишет Deutsche Welle, в Гааге есть еще один иск Ирана против США, в котором речь идет о заморозке иранских активов в размере $2 млрд - эту жалоба рассмотрят 8 октября.

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Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В апреле 2017-го США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. 29 октября Иран заявил, что продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.

5 июня стало известно, что Тегеран собирается возобновить процесс обогащения урана.